12 قتيلاً جراء الإعصار مايكل ودمار كبير في فلوريدا

أخبار الآن | فلوريدا - الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

أدّى الإعصار المدمّر مايكل إلى وفاة 12 شخصا على الأقلّ أمس الأول الخميس في الولايات المتّحدة، في وقتٍ انتشر فيه آلاف الجنود وعمّال الإغاثة في شمال غرب ولاية فلوريدا للقيام بعمليات إنقاذ وتنظيف الشوارع من الحطام وإعادة التيار الكهربائي. وفي حين لم يتم حتى الآن تحديد حجم الأضرار، وتعهّد الرئيس دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الخميس بأنّ إعادة الإعمار ستكون سريعة.

قالت السلطات في مقاطعة جادسدن بفلوريدا يمكن الآن تأكيد وجود أربع وفيات مرتبطة بمرور الإعصار، من دون الكشف عن هوية الضحايا. كما قُتلت فتاة في الحادية عشرة من عمرها في ولاية جورجيا، بحسب المسؤول عن فرق الإنقاذ، وفي كارولاينا الشمالية، لقي شخص حتفه بعد سقوط شجرة على إحدى السيارات، بحسب ما أعلن حاكم الولاية مساء الخميس. وقال إنّ الإعصار كان «مدمّرًا وقويًا بشكل لا يُصدّق».

وخفّض تصنيف الإعصار الذي كان في الفئة الرابعة (على مقياس من خمس درجات) إلى الفئة الأولى مساء الأربعاء وبلغت سرعة الرياح 150 كلم في الساعة. وقرابة الساعة 4,00 ت غ صنّف عاصفة استوائية أثناء مروره إلى جورجيا مترافقا مع أمطار غزيرة ورياح فاقت سرعتها 110 كم في الساعة.

وكان هناك مئات الآلاف من الأشخاص المحرومين من التيار الكهربائي في ولايات عدة في جنوب شرقي الولايات المتحدة الخميس، بينهم نحو 390 ألفا في فلوريدا و130 ألفا في كارولاينا الجنوبية و220 ألفا في كارولاينا الجنوبية.

وبعد أن قطع فلوريدا، واصل الإعصار طريقه نحو ألاباما وجورجيا ومن ثم نحو كارولاينا الجنوبية والشمالية. في بنما سيتي، المنتجع البحري الواقع على ساحل فلوريدا، بلغت سرعة الرياح 250 كلم في الساعة الاربعاء على مدى ثلاث ساعات تقريبا كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس. -

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