ارتفاع حصيلة ضحايا تسونامي إندونيسيا إلى اكثرمن 2060 قتيل

أخبار الآن | سولاويسي - اندونيسيا (وكالات)

افادت وسائل اعلام إندونيسية، اليوم الخميس عن ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال وتسونامي جزيرة سولاويسي الإندونيسية إلى 2065 قتيلا.

واعلن مسؤولين عسكريين، أن السلطات تلقت بلاغات عن فقدان 680 شخصا.

وبينوا أن أعمال البحث والإنقاذ الرسمية ستنتهي، اليوم في المنطقة، مشيرين لاحتمال مواصلة المتطوعين وأقرباء المفقدوين لأعمال البحث.

وأكد المسؤولون ارتفاع ضحايا الزلزال والتسونامي الذين ضربا سولاويسي في 28 أيلول الماضي، إلى 2065.





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