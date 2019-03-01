زلزال عنيف يضرب جنوبي البيرو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

هز زلزال عنيف بلغت قوته 7 درجات بمقياس ريختر، مدينة حزام النار جنوبي البيرو ، الواقعة في منطقة نشاط زلزالي .



ولم يُعلـَن حتى الآن عن سقوط ضحايا، أو وقوع أضرار مادية، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس للانباء .

وحدد معهد المسح الجيولوجي الأميركي مركز الزلزال على عمق 257 كلم، مشيرا إلى أن معظم الزلازل الكبرى التي تهز أميركا الجنوبية تقع عادة على عمق 70 كلم أو أكثر.

ووقع الزلزال على بعد 27 كلم شمال شرقي مدينة أزانغارو القريبة من الحدود مع بوليفيا.

يذكر أن البيرو تقع في منطقة نشاط زلزالي كبير يطلق عليها "حزام النار في المحيط الهادئ".





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