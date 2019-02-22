زلزال بقوة 7,5 درجات يضرب الإكوادور

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن زلزالا بقوة 7,5 درجات ضرب الإكوادور. ولم يُعلـَن بعد عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية، وفقا للسلطات في الإكوادور.

وحَدد المركز الهزة في منطقة تقع على بعد نحو 17 كلم من بلدة ( مونتا لفو ) شرقي الإكوادور , قرب الحدود مع البيرو وقـُدّر عمقها بنحو 132 كلم.

وأوضح المركز أن معظم الزلازل الكبرى التي تهز أميركا الجنوبية تقع عادة على عمق لا يتجاوز 70 كلم.

وتعرضت الإكوادور لزلزال بقوة 7,8 درجة في 16 نيسان/ابريل 2016 أدى إلى تدمير قرى في مقاطعتي منابي وايزميرالداس الساحليتين وأسفر عن مقتل 673 شخصا.

وبلغت الخسائر آنذاك أكثر من ثلاثة مليارات دولار، بحسب السلطات.





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