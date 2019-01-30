زلزال بقوة 5.3 يضرب الساحل التايواني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن زلزالا بقوة 5.3 درجات وقع قبالة سواحل تايوان، وتسبب في اهتزاز المباني في العاصمة تايبه، لكن لم ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.



وتقع جزيرة تايوان عند تقاطع صفيحتين تكتونيتين وتتعرض باستمرار لهزات أرضية.



ووقع الزلزال على عمق 19.8 كيلومتر وعلى بعد 92 كيلومترا شرقي مقاطعة هوالين على الساحل الشرقي لتايوان ، وفقا لوكالة "رويترز".

وأسوء زلزال ضرب الجزيرة في العقود الاخيرة، وقع في سبتمبر 1999 بقوة 7.6 درجة وتسبب بمقتل نحو 2400 شخص.

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