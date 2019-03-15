صورُ جوية تكشف عن خطر يهدّد عشرات المنازل في بريطانيا!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (The sun)

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنّ "الهاوية المحاذية للبيوت في منطقة نورث يوركشاير الساحلية في بريطانيا، تشهدُ تصدعاً مخيفاً قد يؤدي إلى كارثة كبيرة". وأظهرت صور ملتقطة من الجو أن بعض البيوت باتت على بعد أمتار قليلة فقط من التصدع.

ووفقاً للصحيفة، فإنّ "عشرات من مالكي البيوت السياحية هناك، يشعرون بالخوف الشديد من تطور هذا التصدّع الذي قد يجعل المناطق عرضة لخطر الإنهيار والدمار، بحسب العديد من الخبراء".

وحالياً، فإنّ المنطقة الساحلية هذه تشهدُ انجرافاً بمقدار 2.1 في السنة الواحدة. ولذلك، فإنّ السلطات المحلية هناك كشفت أّن "الحل يقضي بنقل البيوت السياحية أو إزالتها بشكلٍ نهائي". وتبعاً لـ"ذا صن" فإنّ "بيوت الكرافان لم يتمّ بناؤها بالإسمنت، ولهذا فإنّه سيتم نقلها إلى منطقة أخرى حرصاً على سلامة السكان".

وتشير تقديرات السوق العقارية، إلى أن سعر البيت الواحد في المنطقة هذه يصل إلى 100 ألف جنيه أسترليني.

مصدر الصورة: thesun

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