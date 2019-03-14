مجلس النواب البريطاني يرفض إجراء استفتاء بريكست جديد

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (أ ف ب)

رفض النواب البريطانيون بغالبية كبيرة تعديلا يطلب إجراء استفتاء ثان حول خروج لندن من الاتحاد الأوروبي.

يأتي هذا التصويت قبل 15 يوما من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي المقرر في 29 آذار/مارس، فيما لا زال التصويت جاريا، ويطالب مجلس العموم بالتصويت لصالح طلب تأجيل البريكست إلى 30 يونيو.

وطرح ذلك التعديل مجموعة برلمانية مستقلة تضم نوابا انشقوا عن حزب العمال ونواب من الحزب المحافظ، ويطلب تمديد مهلة العامين التي تنص عليها المادة 50 من اتفاقية لشبونة والخاصة بمغادرة الاتحاد الأوروبي، أي إلى ما بعد 29 آذار/مارس، لطرح المسألة على الاستفتاء مرة ثانية.

ورفض النواب المحافظون النص بشكل كبير، فيما امتنع العديد من نواب حزب العمال عن التصويت، وهو حزب المعارضة الرئيسي، بعد ان دعا نوابه الخميس إلى رفض دعم النص.



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