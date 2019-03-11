ماذا قالت "بوينغ" عن التحقيقات بفاجعة الطائرة الأثيوبية؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بعد فاجعة تحطم الطائرة الأثيوبية التي وقعت يوم أمس الأحد، والتي راح ضحيتها 150 شخصاً، أعلن متحدث باسم شركة "بوينغ" أنّ "التحقيق في الحادثة لا يزال في مراحله المبكرة"، مشيراً إلى أنّ "لا حاجة حالياً لإصدار إرشادات جديدة للشركات المشغلة لطراز الطائرة المنكوبة "737 ماكس 8"، وذلك استناداً للمعلومات المتاحة حتى الآن".

وأكّد المتحدث أنّ "السلامة هي أولوية الشركة القصوى، وهي تتخذ كل الإجراءات لفهم كل أبعاد هذا الحادث بشكل كامل والعمل عن كثب مع فريق التحقيق وكل السلطات التنظيمية المعنية".

من جهتها، خرجت الخطوط الإثيوبية في تغريدة لها عبر "تويتر" متحدثة عن الحادثة، كاشفة أنّ "أسباب حادث سقوط طائرة البوينغ 737 أمس لم تعرف حتى الآن، وهي قررت توقيف العمل بـ"737 ماكس" إلى إشعار آخر، حتى تظهر نتائج التحقيق في أسباب الحادث الذي شهدته إحدى الطائرات من نفس الطراز". وأوضحت أنّ "هذا القرار اتخذ كإجراء احترازي لسلامة الرحلات الجوية".

إلى ذلك، فقد طلبت المنظمة للطيران في الصين من شركات الطيران المحلية تعليق العمليات التجارية لكل الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8.

مصدر الصورة: almowaten

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