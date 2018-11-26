مقتل 4 جنود أتراك في تحطم طائرة مروحية وسط إسطنبول

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة -(وكالات )

لقي أربعة جنود أتراك مصرعهم وأصيب آخر، اثر تحطم طائرة مروحية عسكرية كانت تقلهم، وسط مدينة إسطنبول التركية.

ووفق وسائل إعلام تركية، فقد اصطدمت الطائرة بأحد المباني في منطقة سنجق تبه المكتظ بالسكان، مما أدى إلى تحطم الطائرة.

وقال والي اسطنبول علي يرلي قايا: "استشهد 4 جنود أتراك وأصيب آخر، اليوم في تحطم مروحية عسكرية في منطقة سنجق تبه باسطنبول ... ولم تعرف بعد أسباب سقوط المروحية".

وهرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة التي شهدت تحطم الطائرة، فيما لم تفصح السلطات التركية عن أسباب سقوط الطائرة حتى اللحظة.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن حزنه لتحطم المروحية، مقدماً تعازيه لأسر الضحايا.

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