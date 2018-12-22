بوينج تتجه للفوز على إيرباص في طلبيات الطائرات لعام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تتجه بوينغ الأمريكية فيما يبدو إلى التغلب بفارق كبير على منافستها الأوروبية إيرباص في طلبيات الطائرات للعام 2018، بعد أن ظفرت بطلبيات جديدة بمليارات الدولارات من شركة طيران في نيجيريا وأخرى في السعودية.

وتلقّت أكبر شركة في العالم لصناعة الطائرات طلبيات تتضمن 690 طائرة حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، متجاوزة إجمالي عدد الطائرات في الطلبيات التي تلقتها إيرباص للفترة نفسها، والبالغ 380 طائرة.

وأعلنت بوينغ وشركة طيران غرين أفريقيا إيروايز التي مقرها لاغوس اتفاقا مبدئيا سيتضمن في حال إتمامه 50 طلبية مؤكدة لطائراتها 737 ماكس 8 مع خيار لشراء 50 طائرة إضافية، وهو اتفاق تبلغ قيمته 11.7 مليار دولار بحسب قائمة أسعارها.

والطائرة 737 ماكس 8 هي الأكثر مبيعا في أسطول بوينغ، وراكمت طلبيات تتضمن ما يزيد على 4800 طائرة من أكثر من 100 عميل حول العالم.

وقالت بوينغ إن شركات طيران في أفريقيا ستشتري 1190 طائرة جديدة، مع تعزيز القارة الرحلات بين بلدانها والرحلات مع القارات الأخرى على مدار العقدين القادمين.

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