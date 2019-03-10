بين خطف وسقوط.. إليكم أبرز حوادث الطيران الإثيوبي

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شهدت الخطوط الجوية الإثيوبية العديد من حوادث الطيران خلال السنوات الماضية، وآخرها التي وقعت صباح اليوم الأحد (10 مارس/آذار)، حيث تحطمت طائرة بوينغ 737 تقلّ 149 راكباً وطاقماً من 8 أفراد، وهي في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.

فما هي أبرز تلك الحوادث؟

- في 23 نوفمبر/تشرين الثاني من العام 1996، تمّ اختطاف رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية 961 التي انطلقت من مطار أديس أبابا بولي الدولي باتجاه مطار أذربيجان الدولي. انتهت تلك الحادثة بمقتل 125 راكباً من بينهم 3 خاطفين، مع نجاة 50 راكباً.

- في 25 يناير/كانون الثاني من العام 2010، سقطت طائرة بيونغ 737 تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في البحر المتوسط قبالة السواحل اللبنانية بعد وقتٍ قصير على انطلاقها من مطار بيروت الدولي، وذلك بسب الجو العاصف، وكان على متنها 90 راكباً.

- في 14 فبراير/شباط من العام 2014، تعرضت الرحلة 702 على الخطوط الجوية الأثيوبية لحادثة خطفٍ. وفي التفاصيل، فإنّ مساعد الطيار استطاع خطف طائرة البوينغ 767 فوق السودان من دون اي سلاح، عندما كان في مسار الرحلة بين أديس أبابا وروما. وهبطت الطائرة في مطار جنيف الدولي في سويسرا، ولم يصب أحد من الركاب أو الطاقم البالغ عددهم جميعاً 202 شخصاً بأي أذى.

مصدر الصورة: France 24

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