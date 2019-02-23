أول طائرة صغيرة تضم 3 أشخاص تصل إلى حافة الفضاء (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قامت طائرة صغيرة تسمى "spaceshiptwo"، بالإنفصال عن الطائرة الفضائية "WhiteKnightTwo" التابعة لشركة "فيرجين غالاكتيك" الأمريكية، وذلك في علو متقدم في الجو تجاوز 55 ميلاً فوق سطح الأرض.

وفي التفاصيل، فإنّ "طائرة " WhiteKnightTwo" أقلعت من صحراء موهافي في ولاية كاليفورنيا، الجمعة الماضي، وعلى متنها طائرة " SpaceShipTwo". وبعد ذلك، انفصلت الأخيرة عن طائرة الشحن التي حملتها. غير أنّ المفاجأة كانت في أنّ الطائرة الصغيرة حملت طيارين إثنين إلى جانب راكب استطاع الوصول إلى حافة الفضاء لأول مرّة.

ووصلت الطائرة إلى 2.9 ماك أي ما يقارب 2.9 من سرعة الصوت، وبعد دقيقتين من الإنفصال عن طائرة الشحن، بلغت علو 50 ميلاً.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وصلت المركبة إلى ارتفاع اقترب من نحو 270 ألف قدم، لتصبح أول رحلة طيران تجارية أمريكية مأهولة تتجاوز الغلاف الجوي منذ إنهاء برنامج مكوك الفضاء الأميركي عام 2011.

مصدر الصورة: popularmechanics

للمزيد:

ناسا تخصص فريقا من العلماء للبحث عن الكائنات الفضائية