مقتل 5 بينهم 3 أمريكيين في تحطم طائرة في كينيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال مصدر في الشرطة الكينية إن طائرة خفيفة تحطمت في منطقة الوادي المتصدع الكبير في كينيا ، ما أسفر عن قتل خمسة أشخاص من بينهم ثلاثة أمريكيين.

وقال شهود إن الطائرة ارتطمت بشجرة أثناء تنفيذ هبوط اضطراري ثم تحطمت في حقل بمقاطعة كيريشو غربي العاصمة نيروبي . وقال مصدر الشرطة إن الطيار الكيني وراكبا آخر، لم تتحدد جنسيته بعد، لقيا حتفهما أيضا.

وذكرت سلطة الطيران المدني في كينيا أنها تلقت نداء استغاثة من الطائرة.

وقالت "دفع ذلك فريقنا للبحث والإنقاذ لبدء مهمة طارئة"، مضيفة أنها بدأت تحقيقاتها بشأن الحادث.

وقال المصدر إن الأميركيين الذين لقوا حتفهم هم رجل وامرأتان.

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