رصد نادر للنمر الأسود لأول مرة منذ قرن! ( صور )

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

في صور هي الأولى منذ نحو قرن استطاع مصور الحياة البرية البريطاني ، ويل بورارد-لوكاس ، يوم الإثنين التقاط سلسلة من الصور عالية الجودة لنمر ميلاني " الفهد الأسود " بالقرب من معسكر لايكيا للعيش في كينيا.

و يُعتقد أن رصد ما قد يسمى أحياناً بالنمر الأسود هو الأول من نوعه على الأراضي الأفريقية منذ أكثر من 100 عام.

وحصل المصور المحترف على وقت كاف في معسكر Laikipia Wilderness ، وهي محمية محلية للحياة البرية يديره ستيف كاري.

وكان صاحب المحمية ستيف هو الذي أخبر المصور ويل عن مكان وجود النمر الميلاني المراوغ ، بعد العثور على آثار أقدام زُعم أنها للنمر الأسود ، والتي تم رصدها بالقرب من معسكر الحياة البرية.

ثم استطاع مصور الحياة البرية المخضرم إنشاء ما يشبه الثكنة التصويرية وجهزها بأحدث وأدق الكاميرات في المواقع المتوقع ظهور النمر فيها .



استغرق الأمر حوالي أربعة أيام قبل أن يحصل في النهاية على ما كان يتمنى ، والتقط النمر الأسود ، وهو إنجاز كبير.

وقال لوكاس لـ"الديلي ميل": "إن تصوير النمر الأسود كان حلم طفولته، وبعد أن علم أنه تم رصد العديد منها في منطقة لايكيا في كينيا، قرر المجيء وإجراء مزيد من التحقيقات وإجراء رحلة استكشافية".



مصدر الصور : ديلي ميل

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