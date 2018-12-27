بعد عودته من الفضاء.. رائد "ناسا" يتعلم المشي مجدداً (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشر رائد الفضاء الأمريكي دريو فوستل عبر حسابه على "تويتر"، فيديو له يظهره محاطاً بمجموعة من زملائه من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أثناء تعلمه المشي من جديد.

وظهر فوستل في الفيديو غير قادرٍ على السير في خط مستقيم وهو مغمض العينين. ففي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبعد عودته إلى الأرض بعد 200 يوم قضاها في محطة الفضاء الدولية إلى جانب زملائه، واجه فوستيل الكثير من الصعوبات لممارسة المشي مرّة أخرى. ووجّه رائد الفضاء الأمريكي رسالة، في تغريدة نشرها، لأعضاء طاقم المركبة الفضائية سويوز MS-09، والتي عادت إلى الأرض وهبطت فى كازاخستان يوم 20 ديسمبر/كانون الأول، معلقاً على الفيديو: "في 5 أكتوبر/تشرين الأول، كنت أبدو بهذا الشكل، آمل أن يشعر أفراد الطاقم الذي عاد برفقتي إلى الأرض مؤخرًا بتحسّن كبير".

إلى ذلك، فقد كشف موقع "فشابل" أنّ "علماء الفضاء الذين يقضون أشهر طويلة في محطة الفضاء الدولية، يتأثرون بإقامتهم في موقع تنعدم به الجاذبية والوزن".

ولفت الموقع إلى أنّ "علماء الفلك يمارسون الرياضة كل يوم لمدة ساعتين للحفاظ على ضحة عضلاتهم وعظامهم بسبب عدم استخدامها في الفضاء لإنعدام الجاذبية". وعليه، فإن رواد الفضاء يواجهون لدى عودتهم إلى كوكب الأرض بعد قضاء فترة طويلة بعيداً عنه، اضطرابات بدنية وصحية مثل عدم القدرة على المشي بسهولة.

وبسبب ذلك، يخضع علماء الفضاء إلى العديد من الفحوص الطبية، حتى يتعافوا من تأثير الإقامة خارج الأرض. وتعتمد الهيئات العلمية على نتائج هذه الفحوص للتعرف على تأثير الإقامة في الفضاء على صحة الإنسان، لا سيما أن وكالات الفضاء تخطط لإرسال المزيد من البعثات في المستقبل. ومن المرجح أن يقضي الموفدون فترات أطول وهم بعيدون عن الأرض.

مصدر الصورة: USTA.com

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