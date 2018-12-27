7 صور لأروع الطيور في العالم.. بعضها يلامس حدود الأساطير

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نشر موقع "ريدير ديجيست" 7 صور، قال إنها لأروع الطيور، التي تم اكتشافها في العالم.

ولفت الموقع إلى أن صور تلك الطيور تم التقطها بواسطة المصور البريطاني غراهام غرين، الذي أوضح أن تلك الصور تم التقاطها في العديد من الدول بينها اليابان وبيرو والمكسيك وتنزانيا.

1- كندور الأنديز

هو أحد طيور قارة أمريكا الجنوبية ينتمي إلى فصيلة نسور العالم الجديد، وهو من أكبر الطيور حجما، ويعد طائرا مخيفا.

2- شقراق ليلكي الصدر

طائر ملون يوجد في كينيا وتنزانيا.

3- بطريق ملك

هو نوع من فصيلة البطاريق وهي في المرتبة الثانية من حيث الحجم.

4- الريا

ويطلق عليها الروحاء وهي نوع من الطيور يتبع جنس يطلق عليه "الرياوية" من فصيلة النعاميات، وتوجد في شيلي وفي أماكن أخرى في أمريكا الجنوبية.

5- الكركي الياباني

هو نوع من الطيور يتبع الفصيلة الكركية ويعد اليابان أحد إحدى البلدان التي يعيش فيها.

6- القطرس

يوجد في جزر الفوكلاند، وهو من أكثر الطيور جمالا في العالم.

7- بلشون رمادي

يتميز برقبة طويلة ومنقار أصفر، ويوجد في اسكتلندا.

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