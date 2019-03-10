مقتل 12 شخصا في تحطم طائرة في كولومبيا

أخبار الآن | فيلافيسنشيو - كولومبيا ( أ ف ب )

لقي 12 شخصا على الاقل حتفهم السبت اثر تحطم طائرة من نوع دي سي3 كانت تقوم برحلة داخلية في وسط كولومبيا، حسب ما أعلن جهاز الدفاع المدني.

وكانت الطائرة وجهت نداء استغاثة عند الساعة 10,40 بالتوقيت المحلي (15,40 ت غ)، بحسب بيان لهيئة الطيران المدني. وعثر على هيكلها قرب مدينة فيلافيسنشيو.

وكتب الجهاز في تغريدة "نأسف لحادث الطائرة التي كانت تقوم برحلة بين سان خوسيه ديل غوافياري وفيلافيسنشيو. لقد توفي 12 شخصا".

وأضاف بيان الطيران المدني الكولومبي "للاسف فان كل العناصر التي قدمتها أجهزة الانقاذ التي وصلت الى مكان الحادث تؤكد أن لا ناجين"، وان العمل يجري حاليا "لتحديد عدد الركاب وهوياتهم".

ولم تعرف أسباب الحادث حتى الان، في حين وصل فريق محققين الى المكان.

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