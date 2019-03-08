هزة أرضية تضرب كوريا الشمالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ضربت هزة أرضية كوريا الشمالية وصلت إلى 2.1، وسط مخاوف من أن يكون الزلزال ناجما عن استئناف بيونغ يانغ لأنشطتها النووية والصاروخية.

ورجح الخبراء أن يكون انفجار داخلي في موقع لإطلاق الصواريخ تسبب في هذه الهزة.

حيث كشف موقع "نورث 38"، أن صورا ملتقطة بالأقمار الصناعية التجارية، تشير إلى أن موقع إطلاق كوري شمالي عاد على ما يبدو إلى "الوضع التشغيلي الطبيعي" بعد عمليات إنشاء سريعة لإعادة بناء منصة إطلاق وحامل لاختبار محركات الصواريخ.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بهانوي، إن مباحثات مع كيم انهارت بعدما طالبت كوريا الشمالية برفع شامل للعقوبات قبل القيام بنزع السلاح النووي وهو ما رفضته واشنطن.

وفي وقت سابق، قالت تقارير صحفية إن كوريا الشمالية تعمل على إعادة العمل إلى منشآت صواريخ بعيدة المدى بعدما قامت بتفكيكها خلال العام الماضي في إطار جهود لنزع السلاح تم إطلاقها العام الماضي.

ولم يجر تحديد موعد لمباحثات جديدة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وقال ترامب إنه سيكون من المخيب للآمال أن تعود بيونغيانغ إلى أنشطتها النووية.

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