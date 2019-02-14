مايك بنس: إيران أكبر ممول للإرهاب في العالم

أخبار الآن | وارسو - بولندا ( أ.ف.ب )

اعتبر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أن النظام الإيراني هو أكبر ممول للإرهاب في العالم.

وقال بنس خلال مؤتمر وارسو الخاص بالسلام والأمن في الشرق الأوسط، أن واشنطن ستعمل مع كل المشاركين في هذا الاجتماع لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.

وأوضح بنس أن بلاده تعمل على إقامة تحالف بين عدة دول بهدف للقضاء على التطرف، واصفاً إياه بأخطر التحديات التي تواجه المنطقة ، مشدداً على ان واشنطن ستسخر قواتها العسكرية للقضاء على الإرهاب.

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