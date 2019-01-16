إلغاء مئات الرحلات بسبب إضراب في مطارات ألمانيا

أخبار الآن | فرانكفورت- المانيا (أ ف ب)

ألغيت مئات الرحلات في ثمانية مطارات ألمانية أمس ، من بينها مطار فرانكفورت الأكثر ازدحاما في البلاد؛ بسبب إضراب لموظفي الأمن بسبب خلاف حول الأجور.

ويُتوقع أن يتأثر نحو 220 ألف راكب على الأقل بهذه الالغاءات أو تأخير الرحلات كما حذر اتحاد المطارات الالمانية.

وقالت نقابة فيردي إن الإضراب سيستمر من الساعة الـ02:00 صباحا حتى الـ08:00 مساء بالتوقيت المحلي في مطار فرانكفورت مع إضرابات بتوقيتات مشابهة في مطارات ميونيخ وهانوفر وبريمن وهامبورغ ولايبزيغ ودريسدن وإرفورت.

وفي فرانكفورت تم إلغاء 610 رحلات من أصل 1200 كانت متوقعة، بحسب ناطقة باسم ادارة المطار صباح أمس الثلاثاء ودعت الركاب إلى عدم التوجه إلى رابع أكثر المطارات الأوروبية ازدحاما. وفي ميونيخ، ثاني أكبر مطارات ألمانيا، قالت متحدثة إن نحو 100 رحلة، داخلية في معظمها، قد ألغيت.

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