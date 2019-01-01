9 قتلى جراء انزلاق للتربة في إندونيسيا

أخبار الآن | مقاطعة جاوا - إندونيسيا ( أ ف ب )



يبحث المنقذون الإندونيسيون عن ناجين بعد انزلاق للتربة نجم عن أمطار غزيرة أدى إلى قتل تسعة أشخاص على الاقل وفقدان عشرات آخرين غربي البلاد.

ووقع الانزلاق مساء الإثنين في مقاطعة جاوا الغربية ، وعَثرت فرق الانقاذ على قتيلين , وتقوم بالبحث عن 41 مفقودا ، بحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.



وقال متحدث باسم الوكالة إن الأمطار الغزيرة وانقطاع الكهرباء والطرق الوعرة تحول دون دخول الآليات الثقيلة إلى المنطقة المنكوبة في مديرية سوكابومي.

وتم تعليق العملية ليلا لتتواصل صباح الثلاثاء.

وقال المسؤول إن ثلاثة أشخاص اصيبوا بجروح في الكارثة فيما تم إجلاء 61 آخرين من المنطقة.

وتتكرر حوادث انزلاقات التربة في إندونيسيا الارخبيل الاستوائي المعرض لكوارث طبيعية وأمطار غزيرة.

وقتل أكثر من 20 شخصا في تشرين الأول/أكتوبر في فيضانات وانزلاقات التربة في العديد من المقاطعات بجزيرة سومطرة بغرب إندونيسيا.

وفي حزيران/يونيو 2016 قضى قرابة 50 شخصا عندما اجتاحت فيضانات وانزلاقات للتربة مديرية بانجارنيغارا بمقاطعة جاوا الوسطى.

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