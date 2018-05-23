قائمة مطالب واشنطن الـ12 لرفع العقوبات عن إيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)

حدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، 12 شرطا للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، مع مطالب أكثر صرامة حول النووي، ووضح حد لبرنامج الصواريخ الباليستية والتدخل الإيراني في النزاعات الشرق الأوسطية.

وجاءت هذه المطالب ضمن الاستراتيجية الجديدة لواشنطن تجاه إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي، وهي:



- الإفصاح عن كامل الأبعاد العسكرية لنظامها النووي والسماح لوكالة الطاقة الذرية بتفتيشه بشكل مستمر.



- التوقف عن تخصيب اليورانيوم، والتخلي عن محاولات معالجة البلوتونيوم، وإغلاق مفاعل الماء الثقيل.



- أن تسمح إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول الكامل إلى كافة المحطات النووية العسكرية وغير العسكرية.



- أن تضع إيران حدا لانتشار الصواريخ الباليستية وإطلاق الصواريخ التي يمكن أن تحمل رؤوسا نووية.



- إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين وكل مواطني الدول الحليفة.



- إيقاف دعم إيران لمجموعات إرهابية في الشرق الأوسط مثل حزب الله و حماس والجهاد الفلسطينيتين.



- احترام الحكومة العراقية والسماح بنزع سلاح الميليشيات الشيعية.



- إيقاف دعم الميليشيات الحوثية في اليمن وأن تعمل على التوصل لحل سياسي في اليمن.



- سحب كل القوات التي تخضع لأوامر إيران من سوريا.



- إيقاف دعم طالبان وجميع العناصر الإرهابية وإيواء عناصر القاعدة.



- إيقاف دعم فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني شركاءه من الإرهابيين.



- يجب على إيران أن توقف سلوكها الذي يهدد جيرانها، وكثير منهم حلفاء للولايات المتحدة.



في مقابل ذلك، فإن الولايات المتحدة أعربت عن استعدادها لرفع العقوبات في نهاية المطاف.

إقرأ أيضاً:

واشنطن تفرض عقوبات على ايرانيين مرتبطين بالحرس الثوري

أنشطة إيران الخبيثة على طاولة ولي العهد السعودي وترامب