روسيا ترحب بلقاء زعيم كوريا الشمالية والرئيس الصيني

أخبار الآن | موسكو - روسيا (رويترز)

قال ديمتري بيسكوف المتحدث بإسم الكرملين اليوم إنه ليس من المقرر في الوقت الحالي عقد قمة بين الرئيس فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

ورحبت روسيا بالاجتماع الذي جمع بين كيم والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين هذا الأسبوع ووصفته بأنه خطوة مهمة لدعم التغيرات الإيجابية في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت وزارة الخارجية إن روسيا تهدف لمواصلة التعاون الوثيق مع الصين لإنهاء التوترات في شبه الجزيرة عبر ”وسائل دبلوماسية بحتة“.

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