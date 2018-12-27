تايلاند تعترف رسميا بزواج المثليين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لا تزال المثلية الجنسية واحدة من أكثر الملفات تعقيدا في معظم أنحاء العالم، هي قضية قديمة مستجدة في الوقت عينه، القديم فيها هو طبيعتها ووجودها أما الجديد في هذا الصدد هو بروز فئات إجتماعية وجمعيات وهيئات تطالب بتقنين المثلية وإدراجها كحق معتبر تكفله دساتير الدول وتشريعاتها وهذا ما لم تضطلع به شرعة أو فلسفة دينية كانت أم وضعية على امتداد الزمن.

وعلى ا يبدو فإن هذه الأصوات بدأت بحصد صدى صيحاتها في أماكن متفرقة، إذ وافقت حكومة تايلاند على قانون سيسمح بزواج المثليين، لتصبح أول بلد في آسيا يعترف بذلك، وفقا لما أكدته مصادر رسمية.

وصرحت مصادر من مكتب المتحدث باسم الحكومة التايلاندية لـ"إفي" بأن بانكوك وافقت على قانون الوحدة المدنية في "يوم عيد الميلاد" الذي لا يعد عطلة رسمية في البلد.

وأشارت المصادر إلى أنه لم يحدد بعد مرور القانون إلى الجمعية التشريعية الوطنية لمناقشته وإقراره، نظرا لأن مجلس الدولة يراجع بعض التفاصيل في القانون. ولا ينتظر أن يواجه القانون مشكلات في البرلمان.

كما وافقت الحكومة على تقنين استخدام الماريخوانا لأغراض طبية وبحثية، مما يجعل تايلاند البلد الأول في جنوب شرق آسيا في الانضمام إلى هذا الإجراء إلى جانب كندا وأستراليا والمكسيك والبرازيل وبعض الولايات الأمريكية.

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