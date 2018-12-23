واشنطن تريد تعديل "التخفيضات" في ميزانية الأمم المتحدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

دعت الولايات المتحدة السبت الأمم المتحدة إلى تعديل "التخفيضات غير العادلة" التي تتمتع بها الدول الغنية في مساهماتها في ميزانية عمليات حفظ السلام التي تقوم بها المنظمة الدولية.

وتساهم الولايات المتحدة حاليا ب28 بالمئة من الميزانية السنوية لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام (6,6 مليارت دولار سنويا). لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في سبتمبر أنه لن يساهم بأكثر من 25 بالمئة ما يسبب نقصا بقيمة 220 مليون دولار في هذه الميزانية.

ولتمويل هذا النقص، تدعو الولايات المتحدة إلى إصلاح لتخفيضات ممنوحة لعدد من الدول الغنية تحسب على أساس سلم وإحداثيات معقدة.

وبدون أن تذكر أسماء دول، أكدت ممثلة الولايات المتحدة في إدارة وإصلاح الأمم المتحدة في الجمعية العامة شيريث نورمان شاليت السبت إن إصلاح نظام "الحسومات للدول الغنية التي يعد دخل الفرد فيها أكبر بمرتين من معدله في الدول الأعضاء في المنظمة، أمر ملح".

وقالت إن "هذه التخفيضات بلا مبررات لا تستند إلى أي طريقة منهجية ويجب أن تشطب". وأضافت أن "حوالى نصف الدول الأعضاء تتمتع بحسم بنسبة ثمانين بالمئة في مساهماتها في ميزانية عمليات حفظ السلام".

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