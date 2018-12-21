مذكرة توقيف جديدة بحق كارلوس غصن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أفادت وسائل إعلام يابانية، الجمعة، عن إعادة توقيف رئيس نيسان السابق، كارلوس غصن، بناء على طلب الادعاء العام، الذي قدم اتهامات جديدة بحق غصن تتعلق بإساءة الأمانة.

وذكرت إذاعة "أن أتش كاي" الرسمية ووكالة "جيجي برس" للأنباء أن غصن تم توقيفه مجددا بشبهة ارتكابه إساءة كبيرة للأمانة، ما يلقي بمزيد من الغموض بشأن احتمال إطلاق سراحه بكفالة.

وغصن، المولود في البرازيل، معتقل في طوكيو منذ إلقاء القبض عليه في 19 نوفمبر، للاشتباه في تآمره مع المدير التمثيلي السابق لنيسان، غريغ كيلي، لإخفاء حوالي نصف ما تقاضاه بالفعل خلال 5 أعوام بدءا من عام 2010 وهو 10 مليارات ين "88 مليون دولار".

وكان المتحدث باسم الشركة قال إن نيسان اكتشفت "مخالفة خطيرة فيما يتعلق بتقارير ما يتلقاه السيد غصن، الشركة تزود مكتب الادعاء العام الياباني بالمعلومات وتتعاون بشكل كامل مع التحقيق الذي يجريه. وسنستمر في هذا التعاون".

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