صحافي في" دير شبيغل" حائز على جوائز يعترف بأنه لفق قصصه!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( دير شبيغل )

ليس من السهل أن تكون صحافياً جيداً ، التميز والنجاح يحتاج الكثير من العمل والبحث والسعي في جمع القصص الحقيقية التي قد تؤثر في الرأي العام .

لكن هل يمكن أن يصنع النجاح بالكذب ؟ واقعة صادمة للرأي العام والعالم ، كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية الأربعاء، أن صحافيا فيها سبق أن حاز جوائز عدة، كان يختلق قصصاً لتلفيق أخبار.



وحصل كلاس ريلوتيسو في مطلع ديسمبر (كانون الأول) على جائزة مراسل العام، عن مقال حول شباب سوريين ساهموا في انطلاق تظاهرات 2011 ضد النظام.



واستقال الصحافي يوم الأحد الماضي من المجلة الأسبوعية، إحدى أهم المطبوعات الألمانية، بعدما وجه له صحافي تعاون معه في مقال عن روايات من الحدود الأمريكية المكسيكية، اتهامات في هذا الصدد، وأقر ريلوتيوس بأنه اختلق تصريحات ومشاهد.



ويقدر عدد المقالات التي لفقها بأربعة عشر، بينها واحد عن يمني أمضى 14 عاماً في غوانتانامو دون أي سبب وجيه، وآخر عن لاعب كرة القدم الأمريكية كولن كابرنيك، الذي آثر الركوع عند بث النشيد الوطني في المباريات تنديداً بالعنف العنصري، وادعى كان الصحافي، أنه قابل والديه.



وأعربت رئاسة تحرير "در شبيغل" عن صدمتها من التلفيق الواسع النطاق، متعهدةً بفتح تحقيق لمعرفة كيف نُشرت هذه القصص المفتعلة رغم وجود طاقم متخصص للتدقيق في صحة الأخبار.

مصدر الصور : pickle.nine

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