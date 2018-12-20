الأمم المتحدة تقر ميثاقا عالميا للهجرة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً بغالبية كبيرة على "الميثاق العالمي للهجرة" الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل "هجرة آمنة ومنظمة ونظامية" بعدما أقرته 165 دولة في المغرب مطلع ديسمبر.

وخلال التصويت ، أيد 152 بلدا الميثاق، وامتنعت 12 دولة عن التصويت في حين عارضته خمسة بلدان، هي الولايات المتحدة والمجر وجمهورية تشيكيا، وبولندا واسرائيل.

وتعتبر هذه أول وثيقة دولية لإدارة الهجرة، وتحدد 23 هدفا لفتح الهجرة القانونية ومنع عبور الحدود في شكل غير قانوني، مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتنقلون عالمياً إلى أكثر من 250 مليون شخص.

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