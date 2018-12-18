الخطوط البريطانية تعلن استئناف رحلاتها إلى باكستان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

بعد توقف دام عشر سنوات بسبب المخاوف الأمنية، أعلنت الخطوط الجوية البريطانية "بريتش ايرويز"، الثلاثاء، استئناف رحلاتها إلى باكستان، الصيف المقبل. وقال مسؤولون في الشركة إنّ "بريتش اير وايز" التي أوقفت رحلاتها في العام 2008 بعد تفجير دام لفندق ماريوت في إسلام أباد، ستستأنف رحلاتها في يونيو 2019، من خلال تسيير ثلاث رحلات أسبوعية من مطار هيثرو في لندن، إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد

وكانت الشركة تسيّر ست رحلات أسبوعية لإسلام أباد، قبل اعتداء الماريوت، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصاً، وأدى لسحب بعثات دبلوماسية، ووكالات دولية من باكستان بسبب مخاوف أمنية. وقال المفوض البريطاني في باكستان توماس درو في بيان إنّ قرار "بريتش ايروايز" بمثابة "انعكاس للتطورات الهائلة في الوضع الأمني في باكستان، بينما ذكر مدير مبيعات الشركة العملاقة في آسيا، روبرت ويليامز، إن شركته تشغل رحتها إلى أي مكان، حينما تدرك أنه من الأمان أن نفعل ذلك.

وكانت "بريتش ايروايز" أعلنت إعادة تشغيل الخط، كجزء من مشروع في العام 2019، يتضمن فتح أربع رحلات مباشرة طويلة ستربط لندن "ببيتسبورغ"، و"تشارلستون"، في الولايات المتحدة و "أوساكا" في اليابان.

اقرأ المزيد:

بريطانيا وسويسرا تتوصلان لاتفاق الطيران