إعصار "مدمر" يهدد السواحل الأسترالية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

يستعد الأستراليون البلاد في شمال شرق استراليا الجمعة لقدوم الإعصار العنيف "أوين"، وقد حذرت السلطات من مخاطر الفيضانات المفاجئة والرياح المدمرة.

واشتدت هذه المخاطر العنيفة قبالة الساحل الشمالي لكوينزلاند، في المياه الدافئة لخليج كاربنتاريا. ومن المتوقع أن ينتقل أوين الى الفئة الرابعة ;إعصار استوائي عنيف ترافقه رياح مدمرة جدا لدى وصوله الى اليابسة في وقت مبكر من صباح السبت، كما تفيد التوقعات الراهنة.

وحذر ريتشارد واردل من مكتب الأرصاد الجوية في ولاية كوينزلاند الجمعة، من أن "وصول أوين الى الشاطئ، قد ترافقه أمواج هائلة تهدد المنشآت الواقعة على طول الساحل. وأضاف "سيحصل ايضا تساقط غزير للأمطار يمكن أن يؤدي الى فيضانات مفاجئة".

ومن المتوقع هبوب رياح تصل سرعتها الى 200 كلم في الساعة، عندما سيبلغ الإعصار الأراضي القريبة من الحدود بين أرض الشمال وكوينزلاند، ثم تتراجع على طول الساحل الشرقي، مترافقة هنا ايضا مع حركات مد وجزر مرتفعة بصورة غير طبيعية.

وأرسلت أجهزة الطوارئ دعما تمثل بعشرات من رجال الإنقاذ الى المدن الواقعة على خط المرور المتوقع للأعصار. وأوصى بوب غي، منسق الوقاية من الكوارث في الولاية سكانها بالقول "ناموا هذا المساء وابقوا آمنين".

وتعرف استراليا ظواهر مناخية غير مألوفة، متمثلة بالفيضانات المدمرة والعواصف الرملية وحتى الجفاف الكامل في بعض المناطق. ولم تتعاف كوينزلاند بعد من حرائق الغابات الشهر الماضي، والتي نجمت عن موجة من الحر غير مسبوقة.

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