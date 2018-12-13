بومبيو: نبني تحالفا لردع إيران

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء أن إيران استمرت في أنشطتها الصاروخية خلال العمل بالاتفاق النووي الذي وصفه بأنه "كارثة".

وأكد الوزير في مؤتمر صحافي من نيويورك أن الولايات المتحدة مستمرة في بناء تحالف ضد إيران، للإقرار بالمخاطر التي تمثلها وإعداد رد على أنشطتها وردعها.

وأشار إلى أن إيران تتحدى ببرنامجها الصاروخي مجلس الأمن وقراراته، داعيا المجلس إلى أن يتعامل بجدية مع "خطر الانتشار الصاروخي الإيراني"، ولفت بومبيو إلى أن صواريخ إيران يمكن أن تحمل رؤوسا نووية.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران، بدعم الارهابيين في أفغانستان ولبنان والعراق، لافتاً إلى أنّ الحرس الثوري الإيراني يواصل تطوير قدراته الصاروخية.

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