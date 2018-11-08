العقوبات الأمريكية تصل إلى شركات التأمين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

امتدت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ، الإثنين، لتطال شركات التأمين التي قد تفكر في التعامل مع السفن الإيرانية.

بريان هوك، الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية حول السياسة بشأن إيران، قال إن العقوبات الأمريكية امتدت إلى شركات التأمين، محذراً جميع الموانئ وشركات التأمين العالمية من التعامل مع السفن الإيرانية التي وصفها بأنها "مسؤولية قانونية عائمة" بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية.



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إلى ذلك، كرر الممثل الأميركي الخاص بإيران قوله، إن الولايات المتحدة عازمة على أن تصل صادرات إيران من النفط إلى صفر من خلال نهج "متدرج" باستخدام أقصى الضغوط من دون رفع أسعار النفط.

كما أشار إلى أن السفن الإيرانية ستتجه على الأرجح إلى شركات تأمين محلية ليست لها القدرة على تغطية خسائر قد تصل إلى ملايين أو مليارات الدولارات في حال حدوث كارثة كبرى.

واستأنفت الولايات المتحدة العقوبات على قطاعات النفط والشحن والبنوك في إيران يوم الاثنين بعد أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت سابق هذا العام من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015. ومنحت واشنطن إعفاءات مؤقتة من العقوبات لثماني دول، الأمر الذي أتاح لهذه الدول مواصلة استيراد النفط الإيراني.

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