عقوبات إقتصادية قاسية لردع إيران من تمويل الإرهاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على طهران حيز التنفيذ اليوم حيث تطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والبنوك، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات من جهته قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو إن واشنطن ستواصل الضغط على إيران "بلا هوادة"، مشددا على ضرورة أن تغير طهران من سلوكها. واضاف بومبيو إن العقوبات تهدف لمنع إيران من تمويل ميليشيا حزب الله اللبناني..

"العقوبات الجديدة على طهران تمثل ضغطاً اقتصادياً على النظام الإيراني"، هكذا يشير وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، بأن العقوبات تأتي كجزء من استراتيجية الحكومة الأمريكية لتغيير سلوكيات طهران وإحكام السيطرة على أكبر دولة راعية للإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان في العالم.

تلك العقوبات تعد الأقسى، حيث تستهدف الشركات التي تدير الموانئ الإيرانية, وقطاع الطاقة الإيراني وخاصة النفط والبنك المركزي وتعاملاته المالية، القرار أيضاً يمنع كل الدول أو الكيانات والشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأمريكية في حال قرّرت المضي قدماً بشراء النفط الإيراني، أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية، وكذلك عقوبات علي الخطوط الجوية الإيرانية وأكثر من 65 من طائراتها

وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو قال بأن طهران تدعم الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، وطالبها بضرورة وقف تطوير الصواريخ الباليستية .

في تغريدة لوزارة الخارجية الأمريكية على موقع تويتر، أشارت فيها بأن طهران أنفقت أموالاً طائلة لدعم الإرهاب العالمي، تلك الأموال من العوائد الإضافية التي حصل عليها النظام الإيراني من الاتفاق النووي، وتابعت التغريدة بأن إيران بدلاً من أن تستثمر تلك العوائد في تحسين وضع شعبها، عمدت على تكريس العوائد من أجل تقويض استقرار منطقة الشرق الأوسط.

فيما أعلن الإتحاد الأوربي خلال بيان رسمي بأن الهدف هو حماية اللاعبين الاقتصاديين الأوروبيين ممن لديهم تعاملات تجارية مشروعة مع إيران.

وفى تحدي للموقف الدولي، أشار حسن روحاني رفض إيران للعقوبات، مؤكداً بأن نظامه سيبيع النفط وسيخرق العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها.

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