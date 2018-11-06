أمريكا تسمح باستمرار العمل بـ 3 مشروعات نووية مدنية في إيران

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستسمح باستمرار العمل فى المشروعات النووية المدنية فى آراك وبوشهر وفوردو بإيران تحت تدقيق شديد، بينما بدأت واشنطن إعادة فرض عقوبات على طهران.وقالت وزارة الخارجية إنها لن تصدر إعفاءات لأي مشروعات نووية مدنية جديدة.

واستأنفت الولايات المتحدة عقوباتها على قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية في مسعى لإنهاء برامج طهران النووية والخاصة بالصواريخ الباليستية والحد من نفوذها في الشرق الأوسط.

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