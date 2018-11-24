الصين: انفجار في مصنع يسفر عن قتيلين و57 جريحا
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة
قُتل شخصان وأصيب 57 آخرون بجروح الجمعة، جراء انفجار وقع في مستودع شمال شرقي الصين، كما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة السبت. واضافت الوكالة الرسمية ان الانفجار حصل ظهرا لسبب ما يزال غير معروف في مستودع ِ مصنع للآلات في منطقة دونغ فينغ، في إقليم جيلين ، فاندلع حريق لم يتم اخماده بالكامل إلا صباح السبت. وقد ألحقت هذه الكارثة اضرارا ب 370 منزلا انهار 15 منها. وما زالت فرق الانقاذ قرب المستودع، وبدأ تحقيق لمعرفة اسباب الحادث، كما اوضحت الوكالة الصينية.
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