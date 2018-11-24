الصين: انفجار في مصنع يسفر عن قتيلين و57 جريحا

... انفجارات هائلة في مستودعات لمواد متفجرة في تيانجين شمالي الصين 17 قتيلا واكثر من 400 جريح في انفجار مخزن في تيانجين الصينية لقي سبعة عشر شخصا على الاقل مصرعهم واصيب اكثر من 400 آخرين بجروح في سلسلة انفجارات هائلة وقعت مساء الاربعاء

... حصيلة الانفجار في تيانجين بالصين ترتفع الى 44 قتيلاً ارتفعت إلى 44 قتيلا حصيلة انفجارين هائلين نجما عن مواد قابلة للاشتعال وقعا في منطقة صناعية بمدينة تيانجين الساحلية بشمال شرق الصين في ساعة متأخرة من مساء يوم لأربعاء، على ما أعلن التلفزيون الرسمي الصيني.

... أسرار وتفاصيل أضخم معامل قوات الأسد لتصنيع السلاح في سوريا كشف أحد المهندسين العاملين في معامل الدفاع المسمى بالـ(790) قرب مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي الشرقي لـ"أخبار الأن"، أن اليد العليا داخل المعامل هي لخبراء من الصين..

... البيت الأبيض يعيد التصريح لمراسل ال "سي ان ان" بشكل نهائي أعلن البيت الأبيض أنه تم اعادة تصريح وبطاقة اعتماد مراسل شبكة ال سي ان ان الأمريكية " جيم أكوستا" بشكل نهائي أمس الإثنين وذلك بعدما سحبت منه بسبب جدال

... قتلى وجرحى بانفجار في شمال غرب باكستان قتل ثلاثة أشخاص وجرح أربعة آخرون من عناصر قوة شبه عسكرية، الأحد، إثر انفجار قنبلة في جنوب غرب باكستان المضطرب، على ما أفاد مسؤولون.