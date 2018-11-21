باكستان.. اغتصاب جماعي قام به أصدقاء بحق زوجة صديقهم!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في واقعة هزت مدينة فيصل آباد شرقي باكستان ، اغتصاب جماعي ، قام به مجموعة أصدقاء زوج سيدة باكستانية ، بعد أن استدرجها أحدهم .

وقالت الضحية وهي من سكان ضاحية عزيز فاطمة بمدينة فيصل آباد، إن “المدعو عمير سجاد، وهو صديق قديم لزوجها استدرجها إلى منزل يقع في إحدى الضواحي الراقية في المنطقة؛ بغرض مساعدتها في الحصول على المنزل بإيجار مناسب، ولأنها كانت تثق به باعتباره صديق زوجها، خرجت معه لرؤية المنزل، وبعد وصولها أغلق الجاني الباب إذ كان ينتظره صديق آخر لزوجها وشخص مجهول، والذين تناوبوا اغتصابها، ومن ثم ألقوا بها td الشارع، وهي في حالة صحية حرجة”.

من جانبه، قام زوج الضحية بتسجيل شكوى لدى الشرطة المحلية، والتي لا تزال تبحث عن الجناة الذين فروا من موقع الحدث.

وتصل عقوبة الاغتصاب الجماعي في باكستان إلى الإعدام أو السجن المؤبد والغرامة، وذلك حسب ظروف القضية.

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