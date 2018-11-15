قمة جديدة لدفع الإصلاح المؤسسي للإتحاد الإفريقي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يجتمع رؤساء الدول الإفريقية نهاية هذا الأسبوع في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، لعقد قمة استثنائية للاتحاد الإفريقي والاتفاق على مشروع إصلاح مؤسساتي للاتحاد، ينادي به منذ سنتين الرئيس الرواندي بول كاغامي.



ويتزامن عقد القمة مع موافقة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي على الاكتفاء بعقدها مرة سنوياً بدل اثنتين، في حين قال كاغامي إنها تأتي لتمرير الإصلاحات وجعل الاتحاد الإفريقي أقل بيروقراطية وأكثر فعالية.

وأعلن أنه سيتخلى عن منصبه السنوي بصفته الرئيس الفعلي للاتحاد الإفريقي في كانون الثاني (يناير) المقبل، حيث سيتسلمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت إليسا جوبسون من مركز "انترناشونال كرايزس غروب" للدراسات، إن حوالي نصف الدول الأعضاء الـ55 وافق على دفع ضريبة 0،2% على الواردات، من أجل تقليص تبعية الاتحاد الافريقي للجهات المانحة الأجنبية التي تساهم في ميزانيته بنسبة 50%، أما الباقي فسيتم العثور على وسيلة أخرى لتأمينه.

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