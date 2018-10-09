مقتل 16 عنصراً من طالبان بأفغانستان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قتل ما لايقل عن 16 فردا من مسلحي طالبان، بعد انفجار عبوة بدائية الصنع، في ولاية غزني جنوب شرقي أفغانستان.

وقالت قيادة شرطة ولاية غزني في بيان إن الحادث وقع في محيط منطقة مضطربة، وأن مسلحي طالبان كانوا يقومون باعداد عبوات ناسفة بدائية الصنع في منزل ٍ بمنطقة موشاكي عندما وقع الحادث.

وأضافت حكومة الولاية، أن الانفجار دمر ما لا يقل عن 16 عبوة ناسفة أعدت لهجمات مستقبلية.

ولم تعلق حركة طالبان المناهضة للحكومة على الحادث حتى الآن.



لكن الشرطة الإقليمية، تتهم طالبان، بزرع العبوات الناسفة بجانب الطرق الرئيسية، التي عادة ما تؤدي إلى خسائر في صفوف المدنيين، وقوات الأمن الأفغانية.



يذكر أن تقريراً نشرته بعثة الأمم المتحدة، في أفغانستان، التي تمزقها الحرب، الأحد الماضي، ذكر أن "عدد القتلى والمصابين بين المدنيين وصلت إلى مستويات قصوى" نتيجة لزيادة الهجمات بالقنابل بدائية الصنع.



وقالت بعثة الأمم المتحدة، للمساعدة في أفغانستان، يوناما، إن "1065 مدنياً قتلوا وأصيب 2569 آخرين بجروح إثر انفجار عبوات ناسفة بدائية الصنع بين 1 يناير(كانون ثاني) و30 سبتمبر(أيلول) أي ما يقرب من نصف الخسائر المدنية الناجمة عن الحرب".

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