طالبان تدعو لهجوم أثناء انتخابات أفغانستان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

دعت طالبان الإثنين إلى استهداف قوات الأمن الأفغانية لإفشال الانتخابات التشريعية المرتقبة في 20 تشرين الأول/أكتوبر، في حين يُجري المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد إلى أفغانستان أولى استشاراته في كابول. وتستعرض طالبان قوتها بالهجمات المتكررة على أقاليم استراتيجية هامة مثل وردك وغزنة لإثبات مدى هشاشة الأمن في أفغانستان قبل أسبوعين من انتخابات برلمانية بعموم البلاد.



ونشرت طالبان البيان في الوقت الذي وصل فيه الدبلوماسي الأمريكي المكلف بقيادة جهود السلام في أفغانستان زلماي خليل زاد الأحد في زيارته الأولى إلى كابول منذ تعيينه في مطلع أيلول/سبتمبر. وصرّح سفير الولايات المتحدة السابق في كابول وبغداد والأمم المتحدة قبل اللقاء "سأستخدم خبراتي على الساحة الدولية وعلاقاتي في المنطقة للوصول إلى هدف" السلام.

وقال عبد الرحمن مانجال المتحدث باسم حاكم إقليم وردك إن طالبان أغارت على بعض المنازل بعد قتل رجال الشرطة العشرة ودمرت نقاط تفتيش أقيمت حديثا وقطعت الكهرباء عن بعض مناطق المدينة.وأضاف أن القوات الحكومية شنت هجمات مضادة لإبعاد المسلحين عن المدينة.

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