إشتباكات بين الجيش وطالبان في غزنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

دمر مسلحو جماعة طالبان الأفغانية جسورا بالقرب من مدينة غزني وسط أفغانستان يوم السبت ليغلقوا بذلك الطريق السريع الرئيس بين العاصمة كابول وجنوبي البلاد.



و قال مسؤولون إن اشتباكات متفرقة وقعت بين جنود أفغان ومسلحي طالبان الذين حاولوا السيطرة على أجزاء من غزني بعد شهرين تقريبا من قيام قوات أفغانية مدعومة من واشنطن بطردهم من عاصمة الإقليم.

وقال محمد عارف نوري المتحدث باسم حاكم غزنة "إن القتال مستمر وإن الجيش الأفغاني أرسل طائرات هليكوبتر لمنع المسلحين من بلوغ مركز المدينة".

وأضاف نوري "مستعدون تماما لمهاجمتهم. لن يسقط الإقليم هذه المرة في أيدي طالبان".

وتابع قائلا إن خمسة مسلحين قتلوا وهم يزرعون قنابل على ثلاثة جسور على طريق كابول قندهار السريع.

وألغي الاقتراع في إقليم غزنة بعد أن اجتاحه مقاتلون من طالبان في أغسطس آب وسيطروا على عاصمته لمدة خمسة أيام , وقال المسؤولون حينها إن المواجهات أدت إلى مقتل 150 من قوات الأمن و 95 مدنيا إضافة إلى المئات من مسلحي طالبان.

وتعهدت حكومة الرئيس أشرف غني بمبلغ 20 مليون دولار لتقديم مساعدات وإعادة إعمار غزنة بعد أن هزمت قوات الأمن مقاتلي طالبان في تلك المعركة.



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