طالبان تقتل 10 شرطيين في أفغانستان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قال مسؤولون الأحد إن ما لا يقل عن عشرة رجال شرطة قتلوا في اشتباكاتٍ مع طالبان بإقليم وردك بوسط أفغانستان، وذلك بعد يوم من تفجير طالبان لجسورٍ على طريق سريع.

وقال مسؤولٌ كبير في الشرطة إن طالبان أضرمت النار في مبنى حكومي بمقاطعة سعيد آباد، وقتلت قائد الشرطة بالمقاطعة ومعه تِسعَةُ رجالِ شرطةٍ آخرين.

وتستعرض طالبان قوتها بالهجمات المتكررة على أقاليم استراتيجية هامة مثل وردك وغزنة القريب منه لإثبات مدى هشاشة الأمن في أفغانستان قبل أسبوعين من انتخابات برلمانية بعموم البلاد.

وقال عبد الرحمن مانجال المتحدث باسم حاكم إقليم وردك إن طالبان أغارت على بعض المنازل بعد قتل رجال الشرطة العشرة ودمرت نقاط تفتيش أقيمت حديثا وقطعت الكهرباء عن بعض مناطق المدينة.

وأضاف أن القوات الحكومية شنت هجمات مضادة لإبعاد المسلحين عن المدينة.

وهاجمت طالبان في آب/أغسطس إقليم غزنة وهو مركز استراتيجي مهم يمر به الطريق الرئيسي الرابط بين كابول وجنوب أفغانستان.

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