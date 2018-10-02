هجوم إنتحاري على تجمع إنتخابي في ننغرهار

أخبار الآن | ننغرهار - أفغانستان (وكالات)

قتل سبعة أشخاص على الأقل في هجوم انتحاري استهدف تجمعا انتخابيا في ولاية ننغرهار شرق أفغانستان حسب ما أعلن مسؤول في تصاعد جديد لأعمال العنف قبيل الانتخابات التشريعية المرتقبة خلال هذا الشهر.وقال المتحدث باسم ولاية ننغرهار إنه أضافة إلى القتلى أصيب 25 شخصا بجروح عندما فجر الانتحاري نفسه في تجمع انتخابي للمرشح للانتخابات البرلمانية عبدالناصر محمد.

وأضاف المتحدث باسم ولاية ننغرهار أن إصابات بعض الجرحى خطيرة. هذا و تشهد الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقررة في 20 تشرين الأول/أكتوبر بعد أن تم إرجاؤها ، أعمال عنف دامية.

و قتل خمسة مرشحين في هجمات ، بحسب اللجنة المستقلة للانتخابات الافغانية، و هناك مخاوف من تصاعد أعمال العنف. و توعدت حركة طالبان وتنظيم داعش بعرقلة العملية الانتخابية في أفغانستان فيما تقومان بتكثيف هجماتهما في أنحاء البلاد.

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