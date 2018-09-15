ترحيل 500 طالب لجوء من أوروبا إلى أفغانستان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



ذكر وزير شؤون اللاجئين الأفغاني، اليوم أن الدول الأوروبية رحلت 520 أفغانياً، باءت محاولاتهم للجوء بالفشل، قائلاً إن العدد قد يرتفع لنحو 800 شخص بحلول نهاية العام.

ووصل يوم الأربعاء الماضي، مجموعة من 17 طالب لجوء أفغاني تم رفض طلباتهم، إلى كابول قادمين من ألمانيا، وهذه هي المجموعة الـ16 التي يتم ترحيلها منذ ديسمبر 2016،

وأضاف أن ما يقرب من 1500 طالب لجوء أفغاني عادوا أيضاً من أوروبا بإرادتهم خلال نفس الفترة.



وقوبلت الترحيلات من ألمانيا بنقد من المعارضين، الذين يقولون إن أفغانستان مازالت خطرة للغاية حيث تقع الهجمات المتكررة والمميتة من جانب مسلحي طالبان وداعش.

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