العثور على أكبر جوهرة زمرد (زامبيا)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

عثر عامل على أكبر جوهرة زمرد في العالم وتزن الجوهرة أكثر من 1.1 كيلو غرام ولقد تم العثور عليها من قبل العامل في منجمها الكائن في زامبيا .

ويذكر أن في الأعوام الأخيرة ارتفعت قيمة الزمرد في محاولة لتوسيع السوق للاحجار الخضراء ، ويتم العثور على احجار الزمرد من قبل أحجار المناجم المحترفين.

وصرحت شركة "جيم فليدز جروب ليمتد" في بيان لها يوم الإثنين أنها عثرت على حجر يعادل 5655 قيراط عثرت عليه في منجم كاجم وسيباع في مزاد في سنغافورة في نوفمبر/تشرين الثاني .

ويعادل حجم الحجز ضعف حجم الألماس الخام الأكبر في العالم "كولينان" الذي تم اكتشافه بالقرب من بريتوريا جنوب إفريقيا في عام 1905.



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