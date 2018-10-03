الأمم المتحدة تطلق مبادرة الطاقة الشمسية والصرف الصحي بالهند

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( سعد النعواشي )



قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن مبادرة الطاقة الشمسية والصرف الصحي في الهند تمثل ما يجب القيام به مستقبلاً ، وأضاف أن الطاقة الشمسية وسيلة قوية لتحقيق الهدف المتمثل في الوصول الشامل إلى الطاقة الحديثة.

بدعم أممي وصادر عن الأمم المتحدة تسعى مبادرة تحت عنوان " الطاقة الشمسية والصرف الصحي في الهند " إلى حشد تريليون دولار من أجل نشر ألف غيغاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030 ، وفي هذا الصدد، أثنى الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش على حكومة الهند لوضع هدف للوصول إلى إنتاج 100 غيغاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2022.

ونوه الأمين العام، إلى أن العصر الحجري لم ينته لنقص الحجارة، وإنما مع العثور على تقنيات أفضل لحل المشكلات وأعرب عن أمله في ألا ينتهي عصر الوقود الأحفوري بانتهاء الوقود الأحفوري ، ويأتي ذلك في إطار زيارة يقوم بها الأمين العام إلى الهند، حيث شهد الاحتفال باليوم الدولي للاعنف في الثاني من أكتوبر، وهو تاريخ ميلاد المهاتما غاندي زعيم حركة استقلال الهند ورائد فلسفة واستراتيجية نبذ العنف.

وتحدث الأمين العام أيضا في فعالية حول حق جميع الناس في صرف صحي لائق، قال فيها من الضروري أن نكون مستعدين لكسر المحرمات وأن نرفع الأصوات عندما تكون الأرواح على المحك،مشيرا إلى أن نحو ملياري شخص في العالم ما زالوا لا يملكون مرافق الصرف الصحي الأساسية.

ويتعلق الهدف الـ 6 من أهداف التنمية المستدامة بالمرافق الصحية للجميع، ولكن هذه المسألة ضرورية لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما تلك المتعلقة بالصحة والتغذية والمدن المستدامة والمساواة بين الجنسين.

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