طهران: الهند ستواصل شراء النفط الإيراني

أخبار الآن | إيران - (رويترز)

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الهند ملتزمة بمواصلة التعاون الاقتصادي واستيراد النفط من إيران.

وأوضح ظريف عقب لقاء مع وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج في نيويورك أن طهران لديها تعاون شامل مع الهند، يتضمن أيضا التعاون في الطاقة.

وفي جولة العقوبات السابقة كانت الهند إحدى الدول القليلة التي واصلت التجارة مع إيران.

كان ظريف يتحدث عقب لقاء مع وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لكن التسجيل المصور الذي بثته الوكالة لم يوضح متى عقد اللقاء.

وقال ظريف ”أصدقاؤنا الهنود كانوا قاطعين دائما في عزمهم مواصلة التعاون الاقتصادي واستيراد النفط. استمعت إلى الموقف ذاته من نظيرتي الهندية“.

تستهدف عقوبات، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها وتدخل حيز التنفيذ من الرابع من نوفمبر تشرين الثاني، وقف صادرات النفط من إيران العضو بمنظمة أوبك.

والهند هي ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، وخفضت بالفعل مشترياتها من الخام من إيران لكنها لم تقرر بعد إن كانت ستنهي المشتريات بشكل كامل.

وقال ظريف ”لدينا تعاون شامل مع الهند وهذا التعاون الشامل يتضمن أيضا التعاون في الطاقة لأن إيران هي دائما مصدر يعتمد عليه للطاقة للهند“.

وإيران هي ثالث أكبر مورد للنفط إلى الهند، ووضعت نيودلهي خططا لزيادة المشتريات في العام المالي الحالي بعد أن عرضت طهران شحنا شبه مجاني ومددت فترة الائتمان.

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