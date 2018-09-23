وزير الطاقة السعودي: يمكن رفع إنتاج النفط بالوقت المناسب

أخبار الآن | الجزائر - الجزائر (وكالات)

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن البلدان في منظمة الدول المصدرة للنفط وأخرى من خارجها ستبحث إمكانية زيادة الانتاج لكن "في الوقت المناسب".



وأوضح الفالح خلال إجتماع لأوبك في الجزائر إنه إذا كان التوازن بين العرض والطلب مقبولاً حالياً فستتم مراقبته من كثب وسيكون هناك رد في الوقت المناسب وبالاجراءات الملائمة.

و كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من دول أوبك خفض أسعار النفط الخام، في حين من المنتطر أن تؤدي العقوبات الاميركية على طهران الى إنهيار الصادرات النفطية الايرانية خلال الأشهر القادمة وبالتالي تراجع المعروض في الاسواق العالمية.



و أشار الفالح الى ضرورة مواصلة "إستباق أي خلل في التوازن بين العرض والطلب" معبرا عن تأييده لخطوات "تتجنب ظروفا تؤدي الى إثارة قلق الدول المستهلكة".

وتابع الفالح "هذا يعني خصوصا تقديم عرض مناسب وتفادي أي ندرة في السوق".



وإجتمعت الدول الموقعة عام 2016 على وضع سقف لانتاج النفط و رفع الاسعار بالجزائر من أجل دراسة وضع السوق العالمي و إمكانية تعديل الاتفاق , وبين هذه الدول السعودية و روسيا و هما بين أكبر ثلاث دول منتجة للنفط مع الولايات المتحدة الأمريكية.



وكانت السعودية وروسيا دعتا في حزيران/يونيو الى تعديل الاتفاق من اجل زيادة الانتاج وتعويض النقص الذي ستسببه العقوبات الاميركية على ايران التي وقعت على الاتفاق.



من جهة أخرى قال ممثل إيران لدى أوبك و رئيس الوفد في إجتماع الجزائر حسين كاظم بور أردبيلي "إن إيران ستواصل إنتاج حصتها من النفط , متوقعاً أن تقوم الدول المستوردة للنفط الايراني بممارسة سيادتها و عدم الرضوخ لإملاءات ترامب".

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