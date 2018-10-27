قتلى في تفجير انتحاري وسط أفغانستان

أخبار الآن | أفغانستان - (وكالات)

قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون بجروح ، بتفجير سيارة ملغومة أمام مجمع للشرطة في إقليم وردك وسط أفغانستان.

التفجير وقع في وقت مبكر صباح اليوم السبت في ميدان شار، وهي المدينة الرئيسية في الإقليم ، بينما كان رجال شرطة ومدنيون يدخلون المجمع.

وذكر أن القتلى ثلاثة مدنيين واثنان من الشرطة وأن العدد قد يرتفع مع استمرار انتشال المصابين والجثث من تحت الأنقاض.

ولم تعلِن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مقاتلي جماعة طالبان نفذوا سلسلة تفجيرات استهدفت منشآت حكومية خلال الأعوام الأخيرة.

ويقع "وردك" على الطريق بين كابول ومنطقة جنوب أفغانستان ويجعله موقعه الاستراتيجي مثاليا للمسلحين الذين يسيطرون على قرى جبلية قريبة إذ ينطلقون منه لشن تفجيرات داخل كابول.

وشيّد الأمريكيون مجمع الشرطة مترامي الأطراف الذي استهدفه الهجوم، ويتمركز به المئات من رجال الشرطة الأفغان وينطلقون منه لتنفيذ عمليات في إقليمين قريبين.

للمزيد:

شبيه "كريستيانو رونالدو" يثير الجدل

7 حقائق خاطئة عن القطط.. إليك الصواب