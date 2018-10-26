معسكرات "إعادة التثقيف" لمعتقلي الإيغور تحتجز مليون شخص

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



قامت الصين بسجن واحتجاز أكثر من مليون شخص من الإيغور في "معسكرات إعادة التثقيف " في منطقة تشينغ يانغ ذاتية الحكم شمال غرب الصين.

وتتهمهم السلطات الصينية بإيواء "أفكار دينية " وأفكار "غير صحيحة سياسيا" ، وكشف تقرير بحسب شهادة أحد الناجين من ذلك المعسكر، تفاصيل مرعبة يواجهها المحتجزون داخل ما يسمى بـ"معسكرات إعادة التثقيف" في مقاطعة تشينغ يانغ غرب الصين.

وتهدف هذه المعسكرات إلى إعادة برمجة الأفكار السياسية لعقول المحتجزين، ومحو معتقداتهم الإسلامية وتغيير هوياتهم بشكل جذري، حيث يجبرون على أكل لحم الخنزير، وشرب الكحول، ويمنعون من الوضوء على الرغم من تعارض هذه الأمور مع معتقداتهم الدينية الإسلامية، التي كان عليهم أن يتخلوا عنها قسرًا ليعلنوا ولاءهم للحزب الشيوعي الحاكم.

ويضطر السجناء في معسكرات إعادة التثقيف على الاستيقاظ في الصباح الباكر وغناء النشيد الوطني، كما اضطروا إلى حفظ الأغاني التي تمجد الحزب الشيوعي الصيني، وإلى الاستماع إلى القصص التاريخية التي تهين أبناء عرقهم ودينهم، وتتهمهم بالتخلف ، وللاعتذار أمام زملائهم عن حفظهم القرآن وذهابهم إلى المسجد، حيث كانوا يلقنون أن أداء صلاة الجمعة دليل على التطرف .

واحتجزت السلطات الصينية منذ الربيع الماضي مئات الآلاف من المسلمين الصينيين والأجانب، بحجة محاربة النزعات الانفصالية والتطرف الإسلامي، فيما وصفته إحدى اللجان الأميركية على أنه "أكبر سجن جماعي لأقلية من سكان العالم اليوم"،

وتنفي السلطات الصينية بشكل قاطع تعرض السجناء للتعذيب في معسكرات إعادة التثقيف، كما أكدت أنها تحترم الحقوق القانونية للأجانب في الصين، في حين وصف ريان ثوم، الأستاذ بجامعة لويولا في نيو أورليانز، هذه المعسكرات بواحدة من أسوأ الانتهاكات لحقوق الإنسان، وقال: "هذا سيحدث صدمة طويلة الأمد لعدة أجيال لاحقة، ولن يستطيع عدد كبير من الناس التعافي منها أبدًا".

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