رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن حملها في طفلها الأول

أخبار الآن | نيوزيلندا - ولنجتون (رويترز)

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن يوم الجمعة إنها حامل في طفلها الأول وإنها تعتزم أخذ عطلة قصيرة بعد الولادة في يونيو حزيران.

وقالت أرديرن في بيان أُرسل بالبريد الإلكتروني إنها ستستأنف جميع مهامها بعد أن تأخذ عطلة لمدة ستة أسابيع بعد الولادة على أن يتولى نائب رئيس الوزراء وينستون بيترز رئاسة الوزراء خلال تلك الفترة.

وحمل السياسية البالغة من العمر 37 عاما والتي تحظى بشعبية هو أحد الأمثلة القليلة جدا على مباشرة زعيمة منتخبة لمهام عملها وهي حامل ويعد سابقة في تاريخ نيوزيلندا.

وقالت "من وجهة نظر شخصية، أتطلع بشدة إلى دوري الجديد كأم. لكنني أركز بنفس القدر على عملي ومسؤولياتي كرئيسة للوزراء".

وحمل السياسية البالغة من العمر 37 عاما والتي تحظى بشعبية هو أحد الأمثلة القليلة جدا على مباشرة زعيمة منتخبة لمهام عملها وهي حامل ويعد سابقة في تاريخ نيوزيلندا.

وسبق وأن وضعت بينظير بوتو مولودة حين كانت رئيسة وزراء باكستان عام 1990.

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